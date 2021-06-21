 

В Ялте нашли живым мужчину, пропавшего при потопе. Женщину ищут до сих пор

21.06.2021, 0:10, Новости дня
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“Очень хорошая новость. Нашелся мужчина, который числился пропавшим без вести, он цел и невредим. У нас осталась одна женщина, поиск которой продолжается”, – сказала Павленко.

https://www.facebook.com/pavlenkojp/videos/1228615137592791/

По ее информации, в Кореизе сейчас напряженная ситуация, потому что в поселок стекает большой поток воды с гор. В районе подтопления находятся частные дома, из которых нужно эвакуировать жителей.

Контекст:

В Крыму 18 июня прошли сильные дожди. В Ялте за день выпало три месячные нормы осадков, реки вышли из берегов.

По состоянию на 20 июня в Керчи было затоплено 248 домовладений, пострадало 100 человек. В Ялте было подтоплено 36 домов, пострадало 608 человек. Среди пропавших без вести числились двое, один человек погиб.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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