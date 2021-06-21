На парламентских выборах в Армении лидирует политсила Пашиняна
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После подсчета 20% бюллетеней результат партии Пашиняна – 62,4%.
Проходной барьер (7% для блоков и 5% для партий) на этом этапе преодолевает также блок “Айастан”, который возглавляет экс-президент страны и ее экс-премьер-министр Роберт Кочарян – 17,2%.
Всего в парламентских выборах принимали участие 21 партия и четыре блока.
Явка составила 49,4%.
Контекст:
Пашинян возглавляет правительство Армении с мая 2018 года. Он пришел к власти в результате массовых акций протеста.
В 2020 году в Армении обострился политический кризис после того, как оппозиция призвала Пашиняна уйти в отставку за подписание соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Нагорный Карабах передал Азербайджану пять районов, а армянская армия вынуждена была покинуть регион. Отставку правительства Пашиняна поддерживал и президент Армен Саркисян.
18 марта 2021 года Пашинян объявил внеочередные парламентские выборы.
25 апреля Пашинян подал в отставку. 3 мая его на специальном заседании парламента в первый раз отказались назначить главой правительства. 10 мая – второй раз. Это было необходимо для проведения новых выборов.
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