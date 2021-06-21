 

На парламентских выборах в Армении лидирует политсила Пашиняна

21.06.2021, 0:10, Новости дня
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После подсчета 20% бюллетеней результат партии Пашиняна – 62,4%.

Проходной барьер (7% для блоков и 5% для партий) на этом этапе преодолевает также блок “Айастан”, который возглавляет экс-президент страны и ее экс-премьер-министр Роберт Кочарян – 17,2%.

Всего в парламентских выборах  принимали участие 21 партия и четыре блока.

Явка составила 49,4%.

Контекст:

Пашинян возглавляет правительство Армении с мая 2018 года. Он пришел к власти в результате массовых акций протеста.

В 2020 году в Армении обострился политический кризис после того, как оппозиция призвала Пашиняна уйти в отставку за подписание соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Нагорный Карабах передал Азербайджану пять районов, а армянская армия вынуждена была покинуть регион. Отставку правительства Пашиняна поддерживал и президент Армен Саркисян.

18 марта 2021 года Пашинян объявил внеочередные парламентские выборы.

25 апреля Пашинян подал в отставку. 3 мая его на специальном заседании парламента в первый раз отказались назначить главой правительства. 10 мая – второй раз. Это было необходимо для проведения новых выборов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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