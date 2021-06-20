 

Антонов вернулся в США

20.06.2021, 23:28, Новости дня
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Российский посол в США Анатолий Антонов вернулся в Вашингтон после трех месяцев в Москве, об этом свидетельствуют данные табло нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди.

Антонов вернулся в США регулярным рейсом «Аэрофлота», из аэропорта он должен отправиться в Вашингтон, передает ТАСС.

Накануне американский посол Джон Салливан заявил о скором возвращении в Россию. Как отмечали в МИД, Москва исходит из того, что следующую рабочую неделю посол РФ в США Анатолий Антонов проведет уже в Вашингтоне.

На встрече в Женеве 16 июня президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что посол РФ вернется в США до конца месяца. Москва называла условия для восстановления нормальной работы посольств РФ и США.



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