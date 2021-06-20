 

На АЭС «Бушер» в Иране произошло аварийное отключение электричества

20.06.2021, 20:34, Новости дня
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Единственная иранская атомная электростанция «Бушер» временно остановлена, сообщил представитель иранской энергетической госкомпании Голамали Рахшанимер.

Аварийная остановка подачи электричества произошла еще в субботу, сообщил представитель госкомпании, пишет Associated Press со ссылкой на иранское телевидение.

Остановка может продлиться три четыре дня, отметил Рахшанимер, это может привести к отключению электроэнергии в городе Бушер.

Строительство второй очереди АЭС при участии РФ началось в Бушере в 2016 году. Первый блок АЭС «Бушер» был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года, а в апреле 2016 года блок был окончательно передан Ирану в эксплуатацию.



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