На АЭС «Бушер» в Иране произошло аварийное отключение электричества

Единственная иранская атомная электростанция «Бушер» временно остановлена, сообщил представитель иранской энергетической госкомпании Голамали Рахшанимер.

Аварийная остановка подачи электричества произошла еще в субботу, сообщил представитель госкомпании, пишет Associated Press со ссылкой на иранское телевидение.

Остановка может продлиться три четыре дня, отметил Рахшанимер, это может привести к отключению электроэнергии в городе Бушер.

Строительство второй очереди АЭС при участии РФ началось в Бушере в 2016 году. Первый блок АЭС «Бушер» был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года, а в апреле 2016 года блок был окончательно передан Ирану в эксплуатацию.