На выборах в парламент Армении проголосовала почти половина избирателей

Явка на внеочередных выборах в армянский парламент составила 49,4%, сообщил руководитель ЦИК Армении Тигран Мукучян.

«На парламентских выборах в Армении проголосовали 1 млн 281 тыс. 174 человека, или 49,4% избирателей», – цитирует Мукучана РИА «Новости».

Выборы проходили 20 июня, в них участвовали 21 партия и четыре блока. Для прохода в парламент партии нужно набрать более 5%, блоку – свыше 7%. Согласно законам страны, в парламенте должны быть представлены минимум три политические силы.

Главными конкурентами, по данным соцопроса социологической службы РИА «Новости», являются блок «Армения», лидером которого является экс-президент Роберт Кочарян, и партия «Гражданский договор» и.о. премьера Никола Пашиняна.

7 июня в Армении началась избирательная кампания к внеочередным парламентским выборам. В случае победы на выборах в парламент исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян пригрозил провести кадровые чистки и пообещал «политическую вендетту» руководителям органов местного самоуправления, «которые принуждают» граждан участвовать в политических акциях.