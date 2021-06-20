 

На выборах в парламент Армении проголосовала почти половина избирателей

20.06.2021, 20:34, Новости дня
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Явка на внеочередных выборах в армянский парламент составила 49,4%, сообщил руководитель ЦИК Армении Тигран Мукучян.

«На парламентских выборах в Армении проголосовали 1 млн 281 тыс. 174 человека, или 49,4% избирателей», – цитирует Мукучана РИА «Новости».

Выборы проходили 20 июня, в них участвовали 21 партия и четыре блока. Для прохода в парламент партии нужно набрать более 5%, блоку – свыше 7%. Согласно законам страны, в парламенте должны быть представлены минимум три политические силы.

Главными конкурентами, по данным соцопроса социологической службы РИА «Новости», являются блок «Армения», лидером которого является экс-президент Роберт Кочарян, и партия «Гражданский договор» и.о. премьера Никола Пашиняна.

7 июня в Армении началась избирательная кампания к внеочередным парламентским выборам. В случае победы на выборах в парламент исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян пригрозил провести кадровые чистки и пообещал «политическую вендетту» руководителям органов местного самоуправления, «которые принуждают» граждан участвовать в политических акциях.



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