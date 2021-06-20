Танки сгорели на трассе в Польше после аварии грузовиков

В Польше столкнулись грузовики, перевозившие танки, после столкновения начался пожар, и военная техника загорелась, сообщают местные СМИ.

Происшествие случилось недалеко от города Щецин на трассе A6, после столкновения произошло возгорание, пишет портал Wszczecinie.

Также на месте были слышны взрывы, полиция оцепила место происшествия и заблокировала проезд для автотранспорта. На место прибыли пять пожарных расчетов.

О пострадавших не сообщается, также нет данных о том, сколько именно танков сгорело и насколько серьезными оказались повреждения.

В начале мая на репетиции Дня Победы в Уфе загорелся советский танк Т-26. В МЧС сообщали, что возгорание произошло из-за розлива топлива. Танк относился к частной коллекции.