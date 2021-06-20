 

В Японии показали, как в три раза снизить себестоимость водорода

20.06.2021, 18:30, Новости дня
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Специалисты компании Eneos (Япония) сумели разработать технологию получения водорода методом электролиза, которая предполагает снижение затрат на производство примерно в три раза.

Напомним, что данный метод состоит в пропускании через обычную воду электрического тока. Однако по сравнению с другими более дешевыми технологиями электролиз можно считать экологически чистый, особенно если для генерации использовать солнце, ветер, морские приливы и т.д.

Предложенный японцами метод позволяет производить водород по себестоимости всего в 3 доллара за килограмм. Также они разработали более экономную систему транспортировки. А всего-то нужно было провести реакцию с получением промежуточного вещества.



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