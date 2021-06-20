Российские звезды рассказали, что подарили Галкину на день рождения

Жители деревни Грязь, где живет Галкин с семьей, украсили детскую площадку. Как говорится в сюжете, Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой по праздникам балуют односельчан роскошными продуктовыми корзинами, а те сделали ответный жест.

Певица Кристина Орбакайте, давно изучившая вкусы Галкина, выбрала брендовую одежду, которую именинник одобрил. По ее словам, они с Максимом часто дарят друг другу одежду без повода.

Со стороны Галкина на юбилее были его старший брат Дмитрий с племянником Гришей. Они подарили деньги.

Певец Николай Басков вручил коллеге дорогое ювелирное украшение. Юмористы Владимир Винокур и Александр Ревва и артист Юрий Николаев подарили произведения искусства.

Контекст:

18 июня Максиму Галкину исполнилось 45 лет. Дебют юмориста на сцене состоялся в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ “Фонтаны любви к ближнему”. Летом 1994 года Галкин участвовал в Театре эстрады и программе “Дебюты, дебюты, дебюты”. Там он показывал пародии на политиков. Позже он гастролировал с сатириком Михаилом Задорновым.

В январе 2001 года шоумен получил грант премии “Триумф” и премию “Золотой Остап” в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале “Славянский базар в Витебске”. После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.

Галкин живет в подмосковной деревне Грязь с семьей. Он женился на Пугачевой 23 декабря 2011 года. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. Певица старше юмориста на 28 лет.

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