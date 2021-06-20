“Укрзалізниця” договорилась с Крюковским вагоностроительным заводом о покупке 100 вагонов – Шмыгаль
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“Это позволит поддержать отечественное производство, способствовать восстановлению промышленности и одновременно даст возможность продолжить обновление подвижного состава”, – отметил он.
По информации премьера, сумма контракта составит более 3 млрд грн.
https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/359955188905024
Контекст:
“Укрзалізниця” – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта; по объемам грузовых перевозок занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии, сказано на сайте компании.
Бывший глава правления “Укрзалізниці” Владимир Жмак в декабре 2020 года говорил в интервью “Минтрансу”, что предприятие планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожной инфраструктуры 25 млрд грн.
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