В Днепре ребенок упал в шестиметровый колодец

“По прибытии к месту происшествия спасатели обнаружили ребенка 2015 года рождения в колодце на глубине около шести метров. Один из сотрудников ГСЧС спустился вниз, обвязал мальчика веревкой и поднялся вместе с ним вверх по лестнице”, – говорится в сообщении.

Ребенка с предварительным диагнозом “ушиб пятки” направили в больницу для более подробного обследования.

ВИДЕОВидео: Головне Управління / YouTube



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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