В Днепре ребенок упал в шестиметровый колодец
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“По прибытии к месту происшествия спасатели обнаружили ребенка 2015 года рождения в колодце на глубине около шести метров. Один из сотрудников ГСЧС спустился вниз, обвязал мальчика веревкой и поднялся вместе с ним вверх по лестнице”, – говорится в сообщении.
Ребенка с предварительным диагнозом “ушиб пятки” направили в больницу для более подробного обследования.
ВИДЕОВидео: Головне Управління / YouTube
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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