“Папа может все, что угодно”. Украинские звезды в День отца делятся трогательными фото

Украинский певец и продюсер Monatik (Дмитрий Монатик) в этот день поздравил все отцов с праздником и признался, что для него быть папой – счастье.

“Счастье быть папой! Папа может, папа может все что угодно ради своих детей! С праздником Вас!”, – написал он.

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Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) к празднику опубликовал в Instagram фото своего сына с короткой подписью: “С Днем отца. Папа Вам не Мама”.

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Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Супруга Потапа, артистка Настя Каменских вспомнила о своем отце. Для певицы это первый День отца, который певица встретила без своего папы – он умер в начале 2021-го в возрасте 81 года.

“Папа, я так скучаю. Ты самый лучший отец, который только может быть. Спасибо тебе за все”, – написала NK в Instagram.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Телеведущая Катя Осадчая поздравила с праздников двоих мужчин – отца и мужа. В посте Екатерина показала несколько снимков Юрия Горбунова с сыном, а также свое совместное фото с папой.

“Поздравляю своего отца и Юрия Горбунова с этим праздником! Юрий, ты папа о котором может только мечтать ребенок и Ивану с тобой очень повезло. Мой папа всегда был для меня образцом достижения целей, рабочего задора и жизненного оптимизма. Папы, будьте здоровыми и сил вам в достижения всего запланированного”, – написала она.

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Телеведущая Лилия Ребрик тоже посвятила пост в Instagram своему отцу. В нем она призналась, что очень гордится папой.

“Носить гордое звание “папина дочка” – большая ответственность. Быть взрослой, при этом оставаться маленькой девочкой это счастье! Столько всего связано у меня с папой. И по праву могу сказать, что мне очень повезло в жизни: у меня лучший папа”, – подчеркнула она.

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Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина поделилась в Instagram видео совместного танца с отцом, а также роликом с супругом: Happy Father’s day. Благодарна за все “наши” моменты”.

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Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

Впечатлениями о том, что значит быть отцом поделился и телеведущий Анатолий Анатолич.

“Быть папой невероятно сложно и нереально круто. Это лучше и сильнее чувства в моей жизни. Всем папам шлю привет и респекты”, – написал он в Instagram под фото со своими детьми.

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Публикация от Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich)

Певица Джамала адресовала теплые слова не только своему папе, но и отцу своих детей – мужу Бекиру Сулейманову. В посте, опубликованном в Instagram, она собрала несколько семейных кадров с папой, супругом и сыновьями.

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Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Контекст:

Праздник День отца в Украине учредили в 2019 году. Он отмечается каждое третье воскресенье июня.

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