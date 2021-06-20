Житель Новосибирска убил знакомого при попытке вырезать варикоз

В Новосибирске задержали мужчину, который подозревается в убийстве своего знакомого, которому он попытался вырезать варикоз ножом прямо в квартире.

Мужчина был пьян, но начал вырезать «шишки» на ноге товарища ножом. Потом на месте были обнаружены два ножа, тряпки», – передает «КП-Новосибирск» со ссылкой на источник.

«Пациента» спасти не удалось, он скончался до приезда полиции. Его друг, проводивший «операцию», задержан, вскоре ему должны избрать меру пресечения.

Ранее в Подмосковье врачи сожгли ягодицы пациента электричеством при проведении процедуры по удалению варикоза.