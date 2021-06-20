 

Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб

20.06.2021, 15:22, Новости дня
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Жители Крыма, которые пострадали от наводнения, получат возмещение ущерба, рассказала сенатор от республики Ольга Ковитиди.

«Ситуация будет тщательно проанализирована, после чего будут предприняты необходимые шаги для преодоления ее последствий, в частности, возмещения вреда», – цитирует ее РИА «Новости».

Она также уточнила, что руководство Крыма также обсудит совершенствование правового регулирования в условиях чрезвычайной ситуации.

«В настоящий момент республиканское правительство полностью контролирует ситуацию. Крым системно преодолевает последствия стихии, уже полностью восстановлено энергоснабжение после аномальных дождей», – отметила Ковитиди.

После сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. Сообщается о 40 пострадавших, один мужчина погиб, двое значились пропавшими без вести. Мэр Ялты Янина Павленко призывала жителей подтопленных многоквартирных домов соглашаться на эвакуацию.

Глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки.



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