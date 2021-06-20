Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб

Жители Крыма, которые пострадали от наводнения, получат возмещение ущерба, рассказала сенатор от республики Ольга Ковитиди.

«Ситуация будет тщательно проанализирована, после чего будут предприняты необходимые шаги для преодоления ее последствий, в частности, возмещения вреда», – цитирует ее РИА «Новости».

Она также уточнила, что руководство Крыма также обсудит совершенствование правового регулирования в условиях чрезвычайной ситуации.

«В настоящий момент республиканское правительство полностью контролирует ситуацию. Крым системно преодолевает последствия стихии, уже полностью восстановлено энергоснабжение после аномальных дождей», – отметила Ковитиди.

После сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. Сообщается о 40 пострадавших, один мужчина погиб, двое значились пропавшими без вести. Мэр Ялты Янина Павленко призывала жителей подтопленных многоквартирных домов соглашаться на эвакуацию.

Глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки.