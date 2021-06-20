 

Новое поколение пикапа Ford Maverick пользуется популярностью

20.06.2021, 11:44, Новости дня
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Американский бренд Ford в течение одной недели с момента начала продаж получил свыше 36 тысяч заказов на модернизированный пикап Maverick.

Напомним, автомобиль доступен в продаже по цене от 20 тысяч долларов. Для более требовательных клиентов предложена расширенная модификация с ценником 42,8 тысяч долларов. Эксперты уверены, что положительно отразилось на уровне спроса на пикап то обстоятельство, что модель обладает низким ценником.

Под капотом в начальном исполнении применили 2,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 194 л.с. В более расширенной комплектации автомобиль располагает 2-литровым турбированным мотором, который выдает 254 л.с. мощности.



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