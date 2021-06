ВОЗ объявила об окончании эпидемии Эболы в Гвинее

“Сегодня было официально объявлено об окончании вспышки Эболы в Гвинее”, – говорится в сообщении.

The end of the #Ebola outbreak in Guinea was officially declared over today.

Survivors like Aminata joined the fight against Ebola. After surviving the disease, Aminata began helping other Ebola patients as a care assistant at a treatment centre. pic.twitter.com/cEIwglb2Vd

— WHO African Region (@WHOAFRO) June 19, 2021

Контекст:

По данным ВОЗ, последний раз Эболу в Гвинее выявляли во время вспышки лихорадки в 2016 году.

23 февраля в стране начали вакцинацию против Эболы.

Как отмечает ВОЗ, вирус Эбола вызывает острую тяжелую болезнь, которая при отсутствии лечения часто заканчивается смертельным исходом. Летальность составляет около 50%. Вирус передается людям от диких животных и распространяется путем передачи от человека человеку.

—