 

Коронавирус победили в отдельном районе Белгородской области

20.06.2021, 11:28, Новости дня
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В Краснояружском районе Белгородской области с 1 по 19 июня не выявлено ни одного человека с коронавирусом.

Район является лидером по числу вакцинированных граждан, прививку двумя компонентами вакцины сделали 56% взрослого населения.

Белгородская область занимает второе место в РФ по темпам вакцинации взрослого населения от COVID-19. За минувшие сутки в регионе выявлено 75 случаев заражения коронавирусом.

Всего же за все время в Белгородской области зарегистрировано 39 904 случаев коронавируса, скончались 704 человека, говорится в сообщении на сайте администрации региона.

Напомним, в РФ за минувшие стуки выявлено 17 611 новых случаев коронавируса, всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 5,3 млн случаев инфекции.



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