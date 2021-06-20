Коронавирус победили в отдельном районе Белгородской области

В Краснояружском районе Белгородской области с 1 по 19 июня не выявлено ни одного человека с коронавирусом.

Район является лидером по числу вакцинированных граждан, прививку двумя компонентами вакцины сделали 56% взрослого населения.

Белгородская область занимает второе место в РФ по темпам вакцинации взрослого населения от COVID-19. За минувшие сутки в регионе выявлено 75 случаев заражения коронавирусом.

Всего же за все время в Белгородской области зарегистрировано 39 904 случаев коронавируса, скончались 704 человека, говорится в сообщении на сайте администрации региона.

Напомним, в РФ за минувшие стуки выявлено 17 611 новых случаев коронавируса, всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 5,3 млн случаев инфекции.