Правительство выделило регионам более 55 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжении о направлении

более 55,3 млрд рублей в регионы на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет.

«Правительство продолжает оказывать поддержку малообеспеченным семьям. Свыше 55,3 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет», – говорится в сообщении на сайте правительства.

В 2021 году на эту меру поддержки уже было направлено 199 млрд рублей.

Как пояснили в правительстве, необходимость дополнительного финансирования связана с новым порядком предоставления выплат. «Теперь, в зависимости от ситуации в семье, их размер может быть равен не только 50%, но и 75%, и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка», – уточнили в пресс-службе.

Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.

Ранее Мишустин, рассказывая президенту Владимиру Путину о работе координационного центра правительства, сообщил, что более 650 млрд рублей уже выплачено семьям с детьми до трех лет и от трех до семи лет.

Путин подчеркнул, что регионы должны расширять программы поддержки семей, прежде всего многодетных.