 

Обновленный Lexus UX 250h 2022 года получил новые опции

20.06.2021, 10:46, Новости дня
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Обновленный кроссовер Lexus UX 250h 2022 модельного года получил расширенные опции.

В частности, автомобиль пользуется достаточно высокой популярностью на европейском рынке, тогда как японским инженерам удалось существенно доработать актуальную модель. С учетом рестайлинга Lexus UX 250h 2022 теперь кроссовер отличается оттенками кузова, а также качественной отделкой салона. На креслах применили стильную прострочку, а также некоторые дополнения для интерьера.

Что касается характеристик кроссовера, под капотом Lexus UX 250h установили 2-литровый турбированный мотор на 184 л.с., а также электродвигатель. Новинка приводится в движение вариатором. Остальные данные и стоимость гибридного кроссовера пока не названы.



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