 

В РФ впервые обнаружили кроссовер Changan Uni-K

20.06.2021, 10:46, Новости дня
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Китайский бренд Changan привез на российский рынок тестовый образец новейшего кроссовера Changan Uni-K.

Фотошпионы запечатлели автомобиль, который, вероятно, приступит к сертификации, позволяющей начать продажи на отечественном рынке. Вместе с тем пока производитель не называет точные сроки выхода модели Uni-K в продажу. Напомним, под капотом применили 2-литровый турбированный двигатель на 232 л.с. мощности. Кроме того, в продажу запустят версию с передним или полным приводом.

Эксперты предполагают, что кроссовер Uni-K также появится в гибридной версии, однако ее характеристики пока скрыты. Напомним, данная модель на китайском рынке доступна в продаже по цене от 154 тысяч юаней в базовой комплектации.



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