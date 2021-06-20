“1,5 млн – хороший стимул извиниться”. Гришковец пропросил прощения у Земфиры

Видеообращение Гришковца опубликовал 19 июня телеканал “Дождь”. По словам 54-летнего писателя, слова в адрес Земфиры он произнес спонтанно, не подумав, в прямом эфире “в ситуации интервью, практически дружеского разговора, не подготовленного”.

“И я честно скажу, абсолютно искренне: я пожалел о своем высказывании еще в процессе этого разговора. И пожалел не по причине опасений юридических последствий или скандала. Я пожалел о том, что был категоричен, груб, позволил себе гнев. Мне вообще это свойственно. Мне свойственна категоричность и резкость высказывания, о чем я неоднократно в жизни жалел и убеждался в мудрости изречения: язык мой – враг мой. Я и сейчас жалею о том, что высказался так, как высказался”, – сказал Гришковец.

Он подчеркнул, что сожалеет о причиненных Земфире “душевных муках”.

“Я пожалел и жалею о том, что мои слова послужили причиной переживаний и, возможно, серьезных душевных мук самой Земфиры и преданных ее поклонников, особенно тех, кому небезразлично мое мнение. Я сожалею об этом, да. Но говорить о причинах моего высказывания, то есть почему я сказал то, что сказал, и на каком фоне все это происходило… Ну, я не буду, иначе это будут не слова сожаления и извинения, а уловки и черт знает что”, – заявил Гришковец.

https://www.facebook.com/tvrain/videos/281818993682831/

Он признался, что “не ожидал, что Земфира может так поступить” и что у него “вообще нет никакого опыта судебных процессов такого рода”.

“Для меня это просто изумление. У меня не было возможности на сегодняшний день проконсультироваться с юристами, адвокатами. Я не знаю, что и как я должен сейчас… делать в связи с этим. Я только имею представление, я полагаю, что я знаю, какое нужно иметь в данном случае поведение. И сейчас я вижу свою задачу в том, чтобы выйти из случившегося достойно, осмысленно и по-человечески. Все”, – подытожил Гришковец.

Подписчики телеканала в Facebook в искреннее раскаяние певца не поверили.

“Нет, батенька, в суд”, – написала Vika Lerner.

“Как он жалок”, – оставила комментарий Antonida Garipova.

“Пусть платит… Будет думать что говорит…” – настояла Захарова Елена.

“Он признал , что не прав! Молодец, если искренне, а не из жадности”, – считает Di Dupont.

“1,5 млн – хороший стимул принести извинения”, – резюмировала Mila Alexandrova.

Контекст:

18 июня 2021 года стало известно, что Земфира подала в Центральный районный суд Калининграда иск о защите чести и достоинства против Евгения Гришковца. Поводом для обращения в суд стало интервью Гришковца, в котором он назвал певицу “наркоманкой” и песни из ее нового альбома “Бордерлайн” – “наркоманскими”.

Земфира в своем исковом заявлении указала, что слова Гришковца негативно повлияли на ее репутацию и на отношение к ней близких, друзей и поклонников. “Моральный вред выразился в причиненных физических и нравственных страданиях, необходимостью оправдываться перед друзьями, знакомыми и другими людьми. В результате Рамзанова З.Т. стала страдать бессонницей, появились нервные срывы”, – говорилось в иске певицы.

Евгений Гришковец родился в 1967 году в Кемерово, окончил филологический факультет местного госуниверситета. В 1998 году переехал в Калининград. В этом же году состоялась премьера его моноспектакля “Как я съел собаку”, который принес ему популярность. Среди других работ писателя и драматурга – пьесы “ОдноврЕмЕнно”, “По По”, “Дредноуты”, “Город”.

Земфира Рамазанова, больше известная как Земфира, родилась в 1976 году в Уфе. В 1998-м переехала в Москву, где со своей группой “Zемфира” начала работу над первым студийным альбомом. Он вышел год спустя и сделал ее знаменитой. Всего дискография певицы насчитывает семь альбомов, последний – “Бордерлайн” – вышел в феврале 2021 года.

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