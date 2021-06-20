 

В миграционной службе рассказали, сколько в Украине беженцев

20.06.2021, 9:40, Новости дня
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“По состоянию на 1 апреля 2021 года на учете территориальных органов ГМС Украины находятся 1281 беженец и 904 человека, которые нуждаются в дополнительной защите, в том числе 182 ребенка в составе семьи в возрасте до 14 лет”, – отметили в сообщении.

В релизе подчеркнули, что система предоставления убежища в Украине, которая для беженцев является и страной назначения, и транзитной страной на пути в Европейский союз, соответствует основным требованиям мирового сообщества.

“Кроме создания надлежащей законодательной базы, обеспечивается соответствующая инфраструктура, в Украине есть три пункта, в которых временно могут быть размещены беженцы, – в Закарпатской, Одесской и Киевской областях”, – рассказали в службе.

https://www.facebook.com/dmsu.gov.ua/posts/4394459673899474

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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