 

Диетолог рассказала о мерах безопасности в связи с жарой

20.06.2021, 9:32, Новости дня
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В жаркие дни необходимо соблюдать ряд правил, чтобы не навредить своему здоровью, рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов РФ Наталья Круглова.

По словам медика, в жару не следует употреблять большое количество чая и кофе, поскольку избыток кофеина может приводить к увеличению частоты сердечных сокращений.

«Поэтому, помимо чая и кофе, должны быть другие напитки, и если вы чувствуете жажду, то утолять её нужно только чистой водой… Отдельно рекомендаций по употреблению чая или кофе в жару нет, тут важно не выходить за обычные нормы. Если норму кофеина в течение дня, безопасную для здоровья, представить уже в напитках – это будет порядка одной-двух чашек (стандартный размер – 200 – 250 мл) кофе. Мы говорим про натуральный кофе, поскольку в растворимом меньше кофеина. И две-три чашки чая в течение дня», – передает слова Кругловой RT.

Кроме того, летом необходимо следить за правильным хранением продуктов питания, так как в жару многие из них портятся быстрее.

«В жаркий период разложение патогенных организмов может происходить быстрее, чем обычно, в усиленном темпе. Нужно обращать внимание на продукты короткого срока хранения. Это молочные продукты, кондитерские изделия со сливочным кремом, продукты, которые в своём составе содержат термически необработанные яйца, от них тоже лучше отказаться. Продукты, которые имеют небольшой срок хранения: приготовленные мясные продукты, молочные продукты – не должны находиться вне холодильника дольше одного часа. Один час – это длительный для них период», – отметила врач.

На жаре нарезанные овощи и фрукты тоже могут быть питательной средой для патогенных микроорганизмов. «Поэтому готовим их сразу перед употреблением, всё, что не съедено, убираем в холодильник», – заключила Круглова.

Напомним, синоптики прогнозируют в Москве 20 июня жару до 32 градусов.



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