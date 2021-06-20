 

В Москве загорелся склад с петардами

20.06.2021, 3:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Москве начался пожар на складе пиротехники на Лужнецкой набережной, там взрываются петарды, сообщил источник в экстренных службах.

«На Лужнецкой набережной горит склад с пиротехнической продукцией, происходят множественные взрывы петард», – сказал собеседник ТАСС.

 

Площадь пожара составила, по данным источника, 150 квадратных метров, он сообщил, что огонь перекинулся на соседнее здание. Пожару присвоили второй из пяти номер сложности.

В пресс-службе МЧС подтвердили сообщения о пожаре.

«В 17:36 поступило сообщение о пожаре по адресу: Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 4, где, по предварительной информации, происходит возгорание в одноэтажном здании. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», – сообщили в ведомстве.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.02 / Представлен новый смартфон Blackview BV6600, который нужно заряжать всего лишь дважды в месяц

20.02 / В Польше рассказали о планах перепродать Украине вакцину от COVID-19

06.08 / Беларусь официально не уведомляла Украину о намерении передать ей наемников ЧВК “Вагнер” – Кулеба

16.04 / Швец: Более ужасной войны, дай бог и Байден, мы, наверное, избежим. А вот с вялотекущей обречены, кажется, жить еще долгие годы

25.12 / Лукашенко: Белоруссия уже не будет такой, как до выборов

15.08 / Путин и Лукашенко выразили уверенность в скором урегулировании ситуации в Белоруссии

25.08 / Стало известно о попытках Цукерберга натравить Трампа на TikTok

07.08 / Оскорбления, нападения и убийства — Le Figaro рассказала, чем заканчиваются во Франции требования надеть маску

27.12 / В Великобритании начали тестировать препарат, который должен “мгновенно” формировать иммунитет к COVID-19

06.07 / Пытки, давление, угрозы. ООН опубликовала доклад о нарушениях прав человека в аннексированном Россией Крыму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика