В Москве загорелся склад с петардами
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В Москве начался пожар на складе пиротехники на Лужнецкой набережной, там взрываются петарды, сообщил источник в экстренных службах.
«На Лужнецкой набережной горит склад с пиротехнической продукцией, происходят множественные взрывы петард», – сказал собеседник ТАСС.
Площадь пожара составила, по данным источника, 150 квадратных метров, он сообщил, что огонь перекинулся на соседнее здание. Пожару присвоили второй из пяти номер сложности.
В пресс-службе МЧС подтвердили сообщения о пожаре.
«В 17:36 поступило сообщение о пожаре по адресу: Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 4, где, по предварительной информации, происходит возгорание в одноэтажном здании. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», – сообщили в ведомстве.
Смотреть комментарии → Комментариев нет