В Москве загорелся склад с петардами

В Москве начался пожар на складе пиротехники на Лужнецкой набережной, там взрываются петарды, сообщил источник в экстренных службах.

«На Лужнецкой набережной горит склад с пиротехнической продукцией, происходят множественные взрывы петард», – сказал собеседник ТАСС.

Площадь пожара составила, по данным источника, 150 квадратных метров, он сообщил, что огонь перекинулся на соседнее здание. Пожару присвоили второй из пяти номер сложности.

В пресс-службе МЧС подтвердили сообщения о пожаре.

«В 17:36 поступило сообщение о пожаре по адресу: Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 4, где, по предварительной информации, происходит возгорание в одноэтажном здании. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», – сообщили в ведомстве.