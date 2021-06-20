 

Утверждены списки кандидатов от «Единой России» в Госдуму

20.06.2021, 3:44, Новости дня
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На съезде «Единой России» утвердили списки кандидатов на выборы в Госдуму по федеральному округу и одномандатным округам, их утвердили после тайного голосования.

В общефедеральную часть списка по предложению президента Владимира Путина вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, передает ТАСС.

Список разделили на 57 региональных групп.

Выборы в Госдуму планируется провести во второй половине сентября 2021 года, избирательная кампания началась 17 июня. ЕР стала первой партией, которая провела съезд и выдвинула списки, теперь они должны быть заверены ЦИК.

Напомним, в субботу ЕР также утвердила проект предвыборной программы партии на выборы.



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