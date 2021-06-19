Туроператоры зафиксировали ажиотажный спрос на билеты в Турцию

Российские граждане после объявления о возобновлении полетов в Турцию начали массово скупать путевки; туроператоры с трудом справляются со спросом, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе.

«Через полчаса после объявления о возобновлении авиасообщения с Турцией туроператоры и турагентства начали получать сотни заявок от туристов, которые планируют туда полететь. Многие рассчитывают лететь прямо 22-го числа», – отметила Ломидзе «Звезде».

По ее словам, первые звонки поступили от ранее купивших путевки туристов, не сумевших из-за ограничительных мер улететь на отдых.

Туриндустрия ждала оживление спроса, указала представитель АТОР. Она отметила, что весной около 1 млн туристов не смогли вылететь из-за ограничений. При этом резкий рост спроса превзошел все ожидания туроператоров и турагентов, заключила Ломидзе.

Напомним, российский оперштаб по борьбе с распространением коронавируса решил возобновить авиасообщение с рядом стран, в том числе с Турцией, США, Болгарией, Италией и Кипром. Возобновление и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня.