 

Известные врачи поддержали выдвижение Дениса Проценко в Госдуму

19.06.2021, 21:32, Новости дня
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Представители системы здравоохранения поддержали выдвижение в пятерке лидеров федерального списка «Единой России» на выборы в Госдуму главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты, доктор Леонид Рошаль отметил: «Денис Николаевич Проценко – один из лучших профессионалов врачей нашей России. Он доказал, что он человек дела и человек слова. Кроме того, он умеет брать на себя ответственность и высказывать независимую правдивую точку зрения. На него можно опереться. Он может стать украшением любой партии. Он выбрал «Единую Россию». Это его право, которое нужно уважать. Проблем в здравоохранении много и их нужно решать».

В свою очередь руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк подчеркнул: «Для меня, как человека, который со студенческой скамьи почти 15 лет проработал в здравоохранении, очень важно, чтобы люди самой гуманной профессии на земле, о бесценности ремесла которых мы все как-то позабыли и по-настоящему поняли, что без них мы просто не сможем выжить, лишь в страшных условиях пандемии, приходили в политику и делали ее более социальной и человекоориентированной. Обозначенное президентом предложение очень знаковое, это дань уважения и искреннего признания со стороны нашего лидера героизма и профессионального подвига не только лично Дениса Николаевича, но и в его лице всех медиков, что еще более символично в канун профессионального праздника медицинских работников нашей страны», – приводит его слова пресс-служба ОНФ.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Соломон Апоян также отметил: «Я и мои коллеги медики много говорили о том, что с учетом той роли, которую медицинское сообщество играет в борьбе с пандемией, было бы правильно, чтобы наши представители шли во власть. Единодушное мнение моих коллег, что один из лучших и по человеческим качествам, и по профессиональным – руководитель больницы в Коммунарке Денис Проценко. Очень здорово, что он вошел в первую тройку «Единой России» на выборах в Госдуму. Он, с одной стороны, очень открытый, тонко чувствующий проблемы коллег и пациентов человек, с другой стороны, – специалист высочайшей квалификации, сумевший создать и обеспечить работу лечебного комплекса мирового уровня. Мы много работали с ним, благодарны за помощь и поддержку и хотим сказать, что новость о его выдвижении вдохновила и обрадовала нас».

Ранее сопредседатель Союза пациентов РФ Юрий Жулев отреагировал на критику Проценко, который был включен в пятерку федерального списка «Единой России», со стороны сторонников блогера Алексея Навального.

В субботу на съезде «Единой России» президент Владимир Путин предложил пятерку федерального списка партии. В него вошли глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, детский омбудсмен Анна Кузнецова, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Как отметил глава государства, в этом списке должны быть люди, которые «представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни».



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