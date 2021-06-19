Оказывается, вкусовые рецепторы у человека и мухи очень похожи

Вы не задумывались, почему мухи так любят обитать около человеческого жилья? Оказывается, у них очень схожий с нами рацион питания.

Группа исследователей из университета в американском штате Филадельфия во время исследований установила, что вкусовые рецепторы у человека и мухи очень похожи. По крайней мере, эти насекомые точно так же могут определять кислую пищу, как и мы с вами.

Мухи легко определяют концентрацию кислот и их тип, утверждают ученые. Конечно, вкусным они считают вовсе не то же самое, что мы, люди. Однако их нервная система получает точно такие же сигналы от данного органа чувств. И система рецепторов также работает по тому же принципу.