Ученые рассказали о проблемах Черного моря

Давно известно, что в глубинах Черного моря очень много серы, из-за чего живые организмы могут жить только на мелководье и в верхних слоях водной толщи. Но недавно ученые обнаружили еще одну проблему.

Как установили ученые из ольденбургского университета, в акватории быстро накапливаются углеродистые соединения. Причиной тому также является высокая концентрация серы.

Напомним, что Черное море сильно отличается от других, принадлежащих к бассейну Атлантического океана. В частности, только здесь на глубине более 150 метров в воде практически нет растворенного кислорода. Таким образом, основная часть дна данного водоема – абсолютно мертвая зона. Ученых также беспокоят химические реакции, происходящие при участии сероводорода.