 

Наводнение в Ялте. “Власти” Крыма говорят о “катастрофическом ущербе”

19.06.2021, 20:06, Новости дня
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По его словам, некоторые люди полностью потеряли имущество. Случившееся в Ялте он назвал “природной катастрофой” и связал это с рельефом местности.

Вода набрала высокую скорость и был селевой поток, сказал Аксенов. 

“Крым.Реалии” сообщили об одном погибшем, 18 пострадавших от стихии и одном пропавшем без вести. По информации Аксенова, погибший был 1995 года рождения. Одну из пострадавших спасли сотрудники полиции.

Очевидцы обнародовали видео потопа, на котором поток воды сносит деревья и другие препятствия на своем пути.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=924493518406536&id=100025376883036

“Последствия потопа в Ялте. Некоторые пляжи размыты, на них вынесло огромное количество мусора. Дома разрушены, машины погребены под слоем грунта и камней. В городе отключено водоснабжение и частично электричество”, – написал в Facebook журналист Евгений Хурсин.

Контекст:

“Крым.Реалии” сообщило со ссылкой на синоптиков, что в восточных районах полуострова в ночь на 17 июня выпали почти две месячные нормы осадков.

В Ялте сильный дождь начался около трех часов ночи 18 июня, писало агентство “Крыминформ”, в городе за день выпало три месячные нормы осадков, реки вышли из берегов, заявила оккупационный “мэр” Ялты Янина Павленко. По ее словам, в последний раз такая ситуация наблюдалась в 1922 году. 

В Ялте вследствие наводнения “до потолка” затопило крокодиляриум. Эвакуировать удалось 90% животных, но в крокодиляриуме остались большие крокодилы. Всего в помещении находилось 200 особей.

Всю ночь дождь продолжался и в Симферополе, затопило также Керчь.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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