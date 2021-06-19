 

Мясников объяснил исходящую от гусениц опасность

19.06.2021, 19:34, Новости дня
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Человеку не следует прикасаться к гусеницам и бабочкам, это чревато негативными последствиями для кожи, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Есть такой термин – «лепидоптеризм». Когда ты хватаешь бабочек, могут возникнуть состояния, напоминающие ожоги, красные пятна, аллергические реакции, которые способны привести к температуре и слабости», – отметил Мясников в эфире «Россия 1», передает РИА «Новости».

Он пояснил, что гусеница, ползая по коже человека, может оставлять красный след, это – очень мелкое кровоизлияние.

Ранее Мясников заявлял, что очищение головного мозга от «шлаков» происходит во время сна.



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