Мясников объяснил исходящую от гусениц опасность
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Человеку не следует прикасаться к гусеницам и бабочкам, это чревато негативными последствиями для кожи, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.
«Есть такой термин – «лепидоптеризм». Когда ты хватаешь бабочек, могут возникнуть состояния, напоминающие ожоги, красные пятна, аллергические реакции, которые способны привести к температуре и слабости», – отметил Мясников в эфире «Россия 1», передает РИА «Новости».
Он пояснил, что гусеница, ползая по коже человека, может оставлять красный след, это – очень мелкое кровоизлияние.
Ранее Мясников заявлял, что очищение головного мозга от «шлаков» происходит во время сна.
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