Правда ли, что космонавтам начнут удалять селезенки перед полетом?

В Роскосмосе всерьез обсуждают вопрос о целесообразности удаления селезенок у космонавтов перед стартом кораблей. При этом, как оказалось, данной идеей озабочены не только в российском космическом агентстве. В НАСА также об этом думают.

Проблема в том, что любой полет за пределы низкой орбиты Земли связан с рисками сильного радиоактивного облучения. Страдает, в первую очередь селезенка, без которой, если честно, живет на свете немало людей.

Данная идея также прозвучала на одной из недавних международных научных конференций. Несколько стран, как известно, планируют пилотируемые полеты на Марс. Никому не хотелось бы, чтобы астронавты при этом погибли. Ведь всем нужен успех, а не траур.