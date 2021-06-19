 

Рэпер Face – Гордону: Ваше чувство юмора не победить никогда, Дмитрий Ильич

19.06.2021, 17:12, Новости дня
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Об этом Дремин заявил в ходе беседы о первом свидании с его нынешней девушкой Марьяной Ро.

Музыкант рассказал, что Марьяна Ро “поступила очень неосмотрительно” и позвала его к себе домой тогда.

“Ну и это вызвало у меня ряд сомнений и вопросов в голове. Я привык, что в Уфе, к примеру, это плохой знак. Ну, обычно, когда девушка – особенно если девушка – сама к себе зовет молодого человека домой… То все заканчивается… Я бы не сказал, что это плохо. Просто я-то хотел в жизни любви, погулять по улице, а не просто какой-то, как говорят бабушки, секс”, – отметил Дремин.

Он сказал, что пошел тогда домой к девушке и в итоге “не был разочарован”.

“То есть был секс?” – спросил Гордон.

Музыкант ответил: “Нет. Так иногда бывает у молодых людей”.

Тогда журналист сказал: “Зачем тогда приходили? Вопрос”.

“Ваше чувство юмора, конечно, не победить никогда, Дмитрий. Дмитрий Ильич, раз уж мы официально”, – отреагировал Face.

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Он добавил, что в тот период ему надоели девушки, которые “ничего не могут дать, кроме секса”.

“И не особо интересных личностей, не тех, кто мне действительно нравится как человек. И я хотел чего-то вот близкого найти. И в принципе, когда она позвала меня домой, я даже разочаровался с той точки зрения, что “неужели и она такая?” Но потом я довольно быстро понял, что все в порядке и все круто”, – подытожил музыкант.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Face родился в 1997 году в Уфе. Окончил местный лицей №5, высшее образование не получил. По словам Дремина, он был трудным подростком, входил в местные подростковые банды, состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции.

Первую песню Face записал в 2015 году, а в 2016 году вышел трек “Гоша Рубчинский”, который принес ему известность.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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