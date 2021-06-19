Андре Тан рассказал, как выбрать модный купальник по фигуре

Дизайнер назвал шесть главных трендов. Первый – неон.

“И неважно, в каком количестве, будь то весь купальник или отдельные его элементы. Хитяра – микс разных неоновых оттенков в одном (кстати, все они легко сочетаются между собой). Есть небольшое но: неон хорошо смотрится лишь на загорелой коже (хотя бы немного)”, – говорит Андре Тан.

Второй тренд – купальники с завязками.

“И чем больше, тем лучше. Особенно если речь идет о классическом варианте бикини (тот самый, в котором минимум ткани), но с очень длинными шнурками. Их можно обернуть вокруг талии на несколько раз или же попробовать надеть в стиле Кендалл Дженнер, перевернув верх от купальника “вверх ногами”, скрестив на груди”, – подчеркнул он.

Третий тренд – принт “мелкий цветочек”.

По мнению дизайнера, с таким принтом особенно нежно и женственно будет смотреться цельный купальник.

Четвертый тренд – минимализм.

“Однотонный купальник лаконичного кроя без декоративных элементов. Слитный или раздельный, неважно. Главное, чтобы он был лаконичным и однотонным”, – отмечает Андре Тан.

Пятый тренд – кроше, или вязаный купальник.

“Вязаные или трикотажные купальники возвращаются. Да, это не особо практично (такой купальник будет долго сохнуть и даже может деформироваться в процессе), но это очень красиво. Кстати, верх от такого купальника также можно использовать в качестве топа с шортами, юбками, джинсами”, – подчеркивает дизайнер.

Шестой тренд – Terry Cloth (махровая ткань).

“Текстура может быть разной: напоминать вафельное полотенце, гофрированную бумагу, шелк, который погладили при слишком большой температуре, – это все подходит. Помните, что такая ткань всегда будет визуально немного увеличивать ваши объемы”, – добавил Андре Тан.

Также в посте он поделился типами купальников, которые лучше всего подойдут на разные типы фигуры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Andre Tan (@andre_tan_official)

Контекст:

Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в поселке Слобожанское Харьковской области в 1983 году. Торговая марка Andre Tan была создана в 2000 году. Дизайнер создает женскую одежду, а также модели для детей.

—