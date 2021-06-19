Лукашенко заявил, что Беларусь не будет принимать самолеты из Украины

Лукашенко отметил, что раз Украина закрыла пролет Беларуси, то “мы из Украины не будем просто принимать самолеты”.

Контекст:

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил 4 июня, что возобновление авиасообщения с Минском зависит от поведения властей этой страны, “как они будут вести себя с политзаключенными, которых сегодня уже тысячи в Беларуси”.

Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, летевшем из Афин в Вильнюс. 23 мая он совершил экстренную посадку в Минске якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы задержали белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Они арестованы, их признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

3 июня на провластном канале ОНТ появилось полуторачасовое “интервью” Протасевича. В нем оппозиционер, в частности, сказал, что признал вину по уголовному делу об организации массовых беспорядков, заявил, что не хочет больше “лезть в политику”, а также прокомментировал слухи о якобы участии в батальоне “Азов”. При этом на его руках были видны следы травм.

14 июня он принял участие в пресс-конференции белорусских властей. В ходе нее Протасевич несколько раз повторил, что никто его не бил, он чувствует себя хорошо, и сказал, что считает “настоящими заложниками ситуации” своих родителей и задержанную вместе с ним Сапегу. Также журналист говорил, что никакого торга со следствием у него не было.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных. Ряд стран ввел ограничения на авиасообщение с Беларусью. 4 июня Евросоюз закрыл для Беларуси свое воздушное пространство.

16 июня стало известно, что послы стран Европейского союза утвердили введение санкций против лиц и организаций, причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

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