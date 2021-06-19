 

Кардашян обеспокоена, как ее эротические селфи повлияют на ее детей

19.06.2021, 14:20, Новости дня
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Во время эфира у Ким спросили, планирует ли она прекратить сниматься в полуобнаженном виде, когда станет квалифицированным юристом.

Модель ответила, что не перестанет делиться в соцсетях своими “вдохновляющими” селфи в бикини. Однако добавила, что обеспокоена тем, как к ним отнесутся четверо ее детей, когда подрастут.

“Я не хочу смущать моих детей. Не хочу, чтобы они смущались, что мама публикует селфи в бикини. Есть пределы”, – сказала она.

Вместе с тем она вспомнила, как посещала Белый дом в 2018 году, чтобы выступить за реформу уголовного правосудия, опубликовав накануне визита очередную порцию полуобнаженных селфи.

“Я подумала, что только что опубликовала фотографию в бикини, и понадеялась, что в Белом доме не подписаны на мой Instagram и не посмотрят снимки, пока я здесь. А потом решила, что просто должна быть самой собой”, – заявила модель.

ВИДЕОВидео: Keeping Up With The Kardashians / YouTube
Контекст:

Ким Кардашян родилась в Лос-Анджелесе в 1980 году в семье известного адвоката и светской львицы. У нее армянские корни со стороны отца и шотландские и голландские со стороны матери.

Кардашян приобрела огромную популярность в 2007 году, когда стала участницей семейного реалити-шоу “Семейство Кардашян”. Проект принес ей не только славу, но и состояние. Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

Кардашян трижды была замужем. С последним мужем, рэпером Канье Уэстом она рассталась совсем недавно, прожив в браке почти семь лет. У них четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери. Сейчас пара находится в состоянии развода.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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