Обрушение произошло на шахте в Кузбассе

Обрушение угля произошло в шахте «Анжерская-Южная» в Кузбассе, сообщили в Сибирском управлении Ростехнадзора. По предварительным данным, один человек погиб и еще один пострадал.

В ведомстве рассказали, что «произошло обрушение угля (…) завалило людей, одного вытащили живого, (состояние) еще одного – неизвестно». В данный момент проводится спасательная операция, передает ТАСС.

«Один погиб», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

Представитель экстренных служб сообщил, что произошел выброс метана с последующим обрушением породы, взрыва и возгорания не было, передает РИА «Новости».

«По предварительным данным, двое горняков пострадали, один из них погиб», – сказал источник.

Добавляется, что самостоятельно из лавы эвакуируются 139 человек.

Напомним, в феврале при обрушении горной породы в шахте «Юбилейная» в Новокузнецке Кемеровской области погиб один человек.