 

Пропавшую под Нижним Новгородом американскую студентку нашли мертвой

19.06.2021, 8:30, Новости дня
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Без вести пропавшую в Нижегородской области американскую студентку Кетрин Сироу обнаружили мертвой, сообщили в поисково-спасательном центре (ПСЦ) «Рысь».

В сообщении ПСЦ, размеченном в соцсети «ВКонтакте», говорится, что Сироу «найдена, погибла».

В поисково-спасательном отряде «Волонтер НН» уточнили, что «экипажи начали выезжать сегодня утром на поиски, и от полиции в семь часов пришел отбой на поиск, потому что было обнаружено тело», передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что 15 июня студентка вышла из квартиры в городе Бор и не вернулась. Девушка обучалась в магистратуре Нижегородского университета имени Лобачевского. Незадолго до исчезновения Сироу сообщила матери по телефону, что передвигается на машине с неизвестными.



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