 

Оккупанты три раза нарушали режим тишины на Донбассе 18 июня – штаб ООС

19.06.2021, 8:28, Новости дня
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“Вблизи Золотого противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов. У населенного пункта Новоселовка российские оккупанты применяли минометы 82-го калибра. Неподалеку Луганского враг обстреливал наши позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов”, – говорится в сообщении.

Потерь среди украинских военнослужащих не было.

С начала суток 19 июня нарушений режима тишины не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/353055299512224/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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