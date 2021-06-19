 

Примирить Восток с Западом — в ФРГ планируют создать «Центр будущего германского единства»

19.06.2021, 7:28, Новости дня
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По прошествии трёх десятилетий после падения Берлинской стены многие восточные немцы до сих пор «не чувствуют себя как дома» в объединённой Германии, передаёт слова председателя правления Германо-российского форума Маттиаса Платцека Süddeutsche Zeitung. Для «примирения между Востоком и Западом» и анализа «порой весьма проблематичного» процесса восстановления единства рабочая группа при правительстве ФРГ представила концепцию «Центра будущего германского единства и европейских преобразований», который, как предполагается, станет «смесью музея, места встреч и научного центра».


Reuters

В среду бывший премьер-министр Бранденбурга, а ныне председатель правления Германо-российского форума Маттиас Платцек (СДПГ) представил концепцию «Центра будущего германского единства и европейских преобразований», который, как предполагается, станет «местом встречи, местом взаимопонимания между Восточной и Западной Европой», а также особым научно-исследовательским институтом. Проект призван способствовать «примирению между Востоком и Западом», проанализировать «порой весьма проблематичный» процесс восстановления единства Германии, а также пролить свет на «личный, в том числе травматический, опыт в постсоциалистических обществах, переживающих процесс трансформации» в общеевропейском контексте. Скорее всего, правительство ФРГ примет решение о финансировании проекта 7 июля, пишет Süddeutsche Zeitung.

Платцек отмечает, что по прошествии трёх десятилетий после падения железного занавеса стало очевидно, что «несмотря на большие успехи в восстановлении экономики Восточной Германии», немало людей недовольны и ни разу не приезжали на Запад и, соответственно, «не чувствуют себя как дома» в объединённой Германии. По его словам, в некоторых частях восточногерманского общества и в других государствах бывшего Варшавского договора, мало верят в демократию. Многие граждане смотрят в будущее «с тревогой», некоторые из них «внутренне отвернулись от Запада».

Как отмечает издание, «Центр будущего германского единства и европейских преобразований» призван это изменить. Федеральное правительство создало рабочую группу, состоящую из политиков и исследователей, которая разработала концепцию места, призванного стать «смесью музея, места встреч и научного центра». Дом «со своим архитектурным языком», в котором будут трудиться 180 сотрудников, планируется построить примерно за €200 млн. Его задачи: залечить раны прошлого на Востоке, поведать Западу о переходных обществах, почтить биографии деятелей Восточной Германии и вселить уверенность в общем будущем.

По словам Платцека, цель создания Центра состоит в том, чтобы преобразовать широко распространенную в Восточной Германии позицию сопротивления и враждебности в новое «чувство идентичности», чтобы излучать «чувство гордости и участия» и ценить личный опыт и истории, а также отдать должное результатам исследований из Восточной Европы. Уполномоченный правительства ФРГ по делам восточных земель Марко Вандервиц подчеркнул, что Центр в любом случае должен быть построен в Восточной Германии. Его местоположение определится по результатам конкурса. Оно не обязательно должно находится в центре, но должно быть доступно для посещения иностранными гостями.

Басил Керский, директор Европейского центра Солидарности в Гданьске, подчеркнул, что с возведением Центра не возникнет «конкуренции» с существующими музеями в Центральной и Восточной Европе. По его словам, помимо исследования переходного процесса и допущенных ошибок, центр укрепит «гордость за то, что было достигнуто». Канцлер Германии Ангела Меркель уже поддержала проект. Кроме того, концепция пришлась по нраву и министру внутренних дел Хорсту Зеехоферу, передаёт Süddeutsche Zeitung.



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