Псаки назвала «абсурдным» сообщение о приостановке США помощи Украине

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла сообщения СМИ о том, что США приостановили план военной помощи Украине на 100 млн долларов.

По ее словам, «абсурдна» сама «мысль о том», что США «удерживали помощь в сфере безопасности». Псаки подчеркнула, что лишь «на прошлой неделе», перед саммитом США – Россия, Украине был «предоставлен пакет помощи в сфере безопасности объемом 150 млн долларов, включая помощь летального характера».

«В настоящее время мы предоставили всю сумму, выделенную Конгрессом в рамках инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности», – сообщила она, добавив, что уже подготовлены «резервные средства на случай дальнейшего вторжения РФ на Украину», передает ТАСС.

По словам Псаки, Байден «сказал президенту Путину напрямую, что мы твердо будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины», передает РИА «Новости».

Напомним, Politico сообщала, что США приостановили план военной помощи Украине. По данным источников, решение было принято Советом национальной безопасности в связи с объявлением РФ об отводе войск от границы и в преддверии саммита президентов США и РФ в Женеве.