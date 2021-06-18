 

“Спайдер-апокалипсис”. Австралийский штат Виктория оплели пауки. Видео

18.06.2021, 23:48, Новости дня
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В одном из мест паутина тянется на расстоянии более километра. Эксперты рассказали, что пауки применили тактику выживания, выбросив шелковые нити, чтобы подняться выше земли.

Старший куратор отдела насекомых Музея Виктории Кен Уоркер отметил, что оплести деревья и ограды могли миллионы пауков. По его словам, паукам нужно очень быстро отрываться от земли, паутина цепляется за деревья, по ней пауки могут спастись.

Видео с паутиной опубликовали 15 июня на YouTube-канале 10 News First. В описании видео необычное явление назвали Spider Apocalypse.

“Тысячи пауков собрались вместе, чтобы сплести гигантские сети, чтобы держаться подальше от поднимающихся паводковых вод на юго-востоке Виктории”, – отметили авторы видео.

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Видео: 10 News First / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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