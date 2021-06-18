Санкции СНБО против Фирташа, Фукса и миллиардера из РФ, рекорд вакцинации в Украине. Главное за день

Новые и старые санкции СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил продлить санкции против российских и украинских граждан и компаний, введенные пятым президентом Петром Порошенко в 2018 году.

Также ввел новые санкции – против украинских бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа, российского миллиардера, зампредседателя совета директоров компании “ВСМПО-Ависма” Михаила Шелкова и гендиректора госкорпорации “Ростех” Сергея Чемезова. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ограничения против всех четверых решили применить по рекомендации Службы безопасности Украины.

Фукс после того, как Данилов объявил о решении СНБО, заявил, что будет “защищать свою репутацию в украинских и международных судах”. Фирташ пока не комментировал введение санкций против него.

Ограничения решили применить против еще 12 лиц, которые находятся в статусе криминальных авторитетов и лидеров преступных группировок. В то же время обоснованность внесения трех лиц в этот санкционный список проверят.

Санкции также ввели против лиц, причастных к разработке вируса NotPetya. Они связаны со спецслужбами РФ, считают в СНБО.

Рекорд вакцинации в Украине

За сутки 17 июня в Украине сделали почти 82 тыс. прививок от коронавирусной инфекции. Это максимальный суточный показатель за все время кампании по иммунизации. Глава Минздрава Виктор Ляшко говорит, что в Украине нужно ежедневно проводить по 119 тыс. вакцинаций, чтобы до конца лета успеть сделать 10 млн прививок от COVID-19.

Отравление в харьковских ресторанах

Число харьковчан, отравившихся после посещения суши-ресторанов в Харькове, увеличилось до 71 к вечеру 18 июня. Гордские больницы не справляются с наплывом пациентов, часть больных направили в одну из районных больниц.

Гутерриш снова стал генсеком ООН

Генеральная Ассамблея ООН назначила на второй срок действующего генсекретаря ООН Антониу Гутерриша. После принятия присяги он пообещал бороться за сокращение нищеты, голода и глобальных конфликтов. Гутерриш был единственным кандидатом на пост генсека.

В Киеве простились с Чапкисом

Легендарного украинского хореографа Григория Чапкиса сегодня похоронили на Байковом кладбище в Киеве. Прощание состоялось в Национальной филармонии Украины. На церемонии присутствовал Зеленский.

Петиция об увольнении Татарова набрала необходимое для рассмотрения количество голосов

Петиция об увольнении заместителя руководителя Офиса президента Украины Олега Татарова собрала необходимое количество подписей для рассмотрения Зеленским, ее подписали уже 25,5 тыс. человек, среди которых – Joe Biden. Последний факт, по мнению автора петиции, главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, свидетельствует об уязвимости системы государственной кибербезопасности.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—