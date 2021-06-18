 

Турция провела испытания высокоточной противокорабельной ракеты

18.06.2021, 23:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Последнее испытание высокоточной противокорабельной ракеты морского базирования Atmaca («Ястреб») перед поступлением на вооружение прошло успешно, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган сообщил, что ракета, которую он назвал «стальным мечом родины», «впервые поразила цель в виде корабля во время последнего испытания», передает РИА «Новости».

Atmaca может быть установлена на корветах, фрегатах и эсминцах, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Напомним, Atmaca производится турецкой компанией Roketsan, которая является одним из крупнейших производителей оружия в стране и оборонным подрядчиком. Первые испытания этой ракеты были проведены в 2016 году.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.10 / Врио главы Киргизии заявил о неготовности страны к пандемии

04.12 / Найденные в Красноярском крае древние скульптуры признаны уникальными

13.08 / Эксперт назвал возможные причины обысков в белорусских офисах Uber и «Яндекса»

21.12 / Новый штамм COVID-19 обнаружен в Закарпатье – врач-инфекционист

02.10 / Врач разоблачил популярный фейк о коронавирусе

01.04 / Россияне приобрели туров с кешбэком на 4,5 млрд рублей

30.04 / Песков прокомментировал конфликт главы Коми и депутата от КПРФ

10.08 / Белорусская оппозиция: мы за мирные перемены

27.08 / Политика: Политические стартапы хотят говорить с избирателем на новом языке

28.04 / Суд вернул дочери Баталова квартиры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика