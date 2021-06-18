Турция провела испытания высокоточной противокорабельной ракеты
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Последнее испытание высокоточной противокорабельной ракеты морского базирования Atmaca («Ястреб») перед поступлением на вооружение прошло успешно, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган сообщил, что ракета, которую он назвал «стальным мечом родины», «впервые поразила цель в виде корабля во время последнего испытания», передает РИА «Новости».
Atmaca может быть установлена на корветах, фрегатах и эсминцах, передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Напомним, Atmaca производится турецкой компанией Roketsan, которая является одним из крупнейших производителей оружия в стране и оборонным подрядчиком. Первые испытания этой ракеты были проведены в 2016 году.
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