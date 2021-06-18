 

Голикова назвала симптомы индийского штамма COVID

18.06.2021, 20:30, Новости дня
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В мире и на территории РФ резко возрастает доля индийского штамма, симптомы которого схожи с простудными. Инфицированность в закрытых помещениях доходит до 60%, в открытых – до 40%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Сейчас и на основе международных источников, и на основе того, что мы видим у себя, на территории мира, 70 государств, и на территории Российской Федерации резко возрастает доля индийского штамма, который получил название дельта, и по заключениям и международных исследователей, и наших учёных после определенных исследований он обладает более высокой контагиозностью по отношению к тем штаммам, которые мы наблюдали ранее… Инфицированность этим штаммов в закрытых помещениях доходит до 60%, в открытых помещениях – до 40%», – сказала Голикова на брифинге по ситуации с распространением COVID -19, передает РИА «Новости».

Также она пояснила, что Россияне зачастую не различают симптомы обычной простуды и коронавируса, запускают болезнь, поэтому при первых же респираторных симптомах необходимо обращаться к доктору.

По ее словам, на сегодняшний день с учетом распространения на территории Москвы и Московской области нового штамма к симптомам коронавируса относятся – насморк, боль в горле и головная боль.

«По привычной для нас ситуации люди используют обычные противовирусные средства, а иногда еще хуже – антибиотики принимают, потому что симптомы схожи при простудном заболевании. И, по сути, запускают процесс развития заболевания, не различая, что это – обычная простуда или ковид», – цитирует ТАСС слова Голиковой.

Уточнятся, что наблюдения последних дней показывают, что у молодых людей, которые традиционно не обращаются к врачу, спустя три, четыре или пять дней запускается очень сложный механизм развития заболевания, и оно переходит в форму средней тяжести или тяжелого течения.

Ранее мэр Сергей Собянин заявил, что Москва начинает заново проходить историю с коронавирусом, почти у 90% зараженных за последнее время выявлен новый индийский штамм COVID-19.



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