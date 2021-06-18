Британские инженеры показали, как резко уменьшить звук авиадвигателей

Крупные авиалайнеры могут взлетать и садиться в аэропортах, не создавая такого сильного шума. Об этом сообщили британские специалисты, представившие разработанный ими материал из графенового аэрогеля.

Материал очень легкий, отмечают его создатели. На один квадратный метр уйдет чуть более двух килограммов материала, что для крупного авиалайнера не является ощутимой нагрузкой. Зато, если обклеить им турбины, их звук будет заглушен в значительной мере.

На данном этапе речь пока не идет о массовом производстве и использовании в авиации. Но такую возможность инженеры не исключают. На первых порах звукоизоляция нового типа будет использована внутри самой компании-разработчика.