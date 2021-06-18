 

Датчане создают маленький ядерный реактор

18.06.2021, 20:04, Новости дня
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Ученые из Дании сообщают, что они намерены вскоре представить действующую модель плавучего портативного ядерного реактора. Весь агрегат будет размером как транспортный контейнер, и он поместится на грузовике, поясняют авторы разработки.

Несмотря на то, что реактор мал, финансирование работ по его созданию исчисляется восьмизначным числом, отметили в компании Seaborg Technologies.

Главное – это безопасность. Кроме того, важна мобильность. При необходимости реактор можно установить на речную баржу и отправить туда, где в данный момент требуется много энергии. Сейчас эту же роль выполняют дизельные генераторы. Но их мощность, как известно, на много порядков меньше, чем даже у самого маленького атомного реактора.



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