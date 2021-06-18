 

Кейт Миддлтон показала сентиментальный подарок от мужа – принца Уильяма

18.06.2021, 19:56, Новости дня
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Видеообращение герцогини Кембриджской размещено на ее официальном аккаунте в Instagram.

“Первые пять лет жизни закладывают фундамент нашего будущего. Это период, когда мы учимся управлять своими эмоциями, заботиться и сочувствовать, и, в конечном итоге, устанавливать здоровые отношения с собой и другими. Это время, когда наше первое восприятие мира может на всю жизнь повлиять на наше умственное и физическое благополучие в будущем. То, что формирует наше детство, формирует потом нас как взрослых и как родителей, которыми мы становимся”, – рассказала Миддлтон в ролике.

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A post shared by Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Пользователи соцсети обратили внимание на медальон, который был на шее у герцогини. Его подарил принц Уильям, выгравировав на нем инициалы троих детей супругов – Джорджа, Шарлотты и Луи. Рядом с их инициалами выгравированы крохотные звездочки.

Медальон с инициалами дете королевской четы. Скриншот: dukeandduchessofcambridge / Instagram
Контекст:

Принц Уильям познакомился с будущей женой Кейт Миддлтон в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась в апреле 2011-го – 29 апреля 2021 года супруги отмечали 10-ю годовщину со дня бракосочетания. 

За девять лет семейной жизни у герцога и герцогини Кембриджских родилось трое детей: принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018). В настоящее время семья проживает в Кенсингтонском дворце.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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