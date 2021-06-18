На Урале разрабатывают ядерные реакторы нового типа

Как сообщают представители Института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН, ученые из данного научного учреждения далеко продвинулись в своих изысканиях, результатами которых должно стать создание ядерного реактора нового типа.

И теплоносителем, и реакторной средой здесь будут расплавленные соли, поясняют специалисты. Отечественные ученые сегодня на пороге крупнейшего изобретения, которое моет перевернуть всю ядерную энергетику.

Отмечается, что реакторы нового типа станут значительно безопаснее существующих. Кроме того, они смогут вырабатывать гораздо больше энергии. О сроках окончания работ пока не сообщается. Однако эксперты оценивают перспективы как вполне реальные для осуществления.