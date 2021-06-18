Мнения: Роналду поступил как ответственный человек

А давайте поговорим про «о, спорт, ты – мир» и прочую лабуду вплоть до «спорт – это здоровье». Какой спорт – мир, мы уже видим на примере запрета на флаг и гимн РФ (и соответствующие – «героям-слава» на майках – свято место пусто не бывает). Полная чушь. Спорт – это война. Менее бескровная – но тем не менее. А вот то, что датский футболист бежал-бежал и упал без сознания – это уже показатель всего того «здоровья», который дарит спорт людям. Хорошо, что откачали. Но кого волнует здоровье современных гладиаторов? Ave Caesar morituri te salutant.

А давайте поговорим про «о, спорт, ты – мир» и прочую лабуду вплоть до «спорт – это здоровье». Какой спорт – мир, мы уже видим на примере запрета на флаг и гимн РФ (и соответствующие – «героям-слава» на майках – свято место пусто не бывает). Полная чушь. Спорт – это война. Менее бескровная – но тем не менее. А вот то, что датский футболист бежал-бежал и упал без сознания – это уже показатель всего того «здоровья», который дарит спорт людям. Хорошо, что откачали. Но кого волнует здоровье современных гладиаторов? Ave Caesar morituri te salutant.

Про бесконечных спорт-хомячков, которые вымирают на марафонах для любителей, я вообще молчу – они поверили, что бег продлевает жизнь. Ага. Расскажите это греческому воину Фидиппиду, который только и успел крикнуть «Радуйтесь, афиняне, мы победили!», или тому мужчине на полумарафоне в Москве, или спорстмену-любителю в Казани в прошлом мае. Их уже не откачали.

Но гладиаторы отбиваются как могут и где могут. На некоторое несоответствие спортивного ЗОЖ и отдельных продуктов питания нам тут давеча указал товарищ Роналду. По рекламному контракту – футбольные состязания спонсировала «Кока-Кола». Так вот, мультмиллионер Роналду позволил себе просто убрать из кадра бутылки с «Кока-Колой», заменив их водой, да еще и очевидным образом это подчеркнув. После чего капитализация «Коки» рухнула на четыре миллиарда.

Ну а что – он не раб рекламного контракта других людей, имеет право высказать свое отношение. А вообще – честнее было бы, если бы суперивенты спонсировали табачники или пивовары, чем «Кока-Кола».

Я понимаю, что в глобализированном мире, даже в том, где туризм и поездки дышат на ладан, всегда есть шанс оказаться в пустыне Гоби в местном баре с дырками в стенах и крыше – и там обязательно будет «Кока-Кола» и вам придется выбрать ее, потому что а) больше нечего, б) рисковать с местными освежительными напитками – себе дороже. Угандийский вариант «Колокольчика» и «Буратино» может оказаться смертоносным пойлом. Еще более липким и с еще более «секретным» составом.

Кстати, вот эта маркетинговая фишка с «секретным составом» – она в наше время вообще может только отвратить потребителя. То есть, вы нас поите чем-то, что нельзя называть – обалдеть, какая находка. Поэтому люди уже сами додумывают подробности – например, про красных жучков из джунглей Амазонии. Но правда, наверняка, еще страшнее.

Но есть у доблестных маркетологов пузырчатых напитков и более интересные достижения, за которые им когда-нибудь устроят Нюрнберг-Light: любой врач скажет, что от всей этой сладкой газировки люди толстеют, как на дрожжах, и никакие сазарозаменители тут не спасают.

Ну и так далее – еще можно посмотреть списочек компонентов, начиная с Е-950 и заканчивая фосфорной кислотой. Хотя, конечно, воздух большого города тоже организм не молодит.

Так что Роналду Великолепный сделал то, что должен сделать любой ответственный человек – убрал «Кока-Колу» подальше со стола. Хотя, может быть у него просто контракт с «Пепси-Колой» или еще чем-то таким. Жизнь – сложная штука.

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