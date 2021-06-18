Идеальное картофельное пюре. Хименес-Браво поделился рецептом

“Сохраняйте мой рецепт и удивляйте своих близких совершенными вкусами. Поверьте, это пюре не оставит равнодушным никого! Приятного аппетита”, – пожелал кулинарный эксперт.

Для приготовления понадобится:

500 г картофеля (а также картофельные очистки);

50 г молока;

50 г сливок;

100 г сливочного масла.

Как готовить:

Очищенный картофель положить в воду и отварить до готовности.

Перетереть картофель через сито в пюре, на картофельных очистках настоять и прогреть молоко со сливками, добавить к картофелю, перемешать.

В горячее пюре активно вводить по кусочку холодное сливочное масло, пока пюре не начнет отходить от стенок сотейника.

Картофельные очистки просушить и сделать чипсы в микроволновке.

Украсить чипсами.

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A post shared by Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии в 1972 году. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте “МастерШеф”.

Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.

В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.

7 мая 2021 года Хименес-Браво рассказал, что получил украинское гражданство.

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